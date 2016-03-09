السلطات السورية تضبط سيارة محملة بالصواريخ بين محافظتى درعا والسويداء

ضبطت سلطات سوريا، بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية، صباح الأربعاء، سيارة محملة

>بالصواريخ والقذائف والألغام وكمية كبيرة من مادة الـ "تى أن تى" على طريق "بكا/صماد" بين

>محافظتى درعا والسويداء.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر فى محافظة السويداء قوله أن "السيارة كانت متجهة للتنظيمات الإرهابية فى البادية".

وكانت الجهات الأمنية قد أعلنت أنها "صادرت بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية يوم السبت الماضى سيارة محملة بكمية كبيرة من الألغام والقذائف والذخائر فى ريف السويداء الجنوبى الغربى، كانت قادمة من درعا باتجاه التنظيمات الإرهابية المسلحة فى البادية الشرقية".

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