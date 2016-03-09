بالصور..محافظ المنيا يتفقد أعمال رصف شارع الجزارين بوسط المدينة

مراسل «ONA»:

تفقد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، مساء الثلاثاء، أعمال الرصف بشارع الجزارين بمنطقة الحبشي وسط المدينة، والتي أوشكت على الانتهاء.

وشدد المحافظ ، في بيان للمحافظة اليوم، على ضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال تسهيلا على حركة المرور والتنقل بين أهالي الحي، ووجه برفع أي مخلفات بشكل فوري والعمل على متابعة عدم عودة الإشغالات التي تم رفعها مرة أخرى .

وطلب نصر، وضع جدول زمني محدد لاستكمال كافة المشروعات والخدمات اللازمة للمواطنين على مستوي القطاعات، وخاصة التي تستهدف مواجهة العشوائيات وأسواق الباعة الجائلين والحدائق والميادين العامة .

بدورها، أعلنت المهندسة إيفيت إسحاق، مدير مديرية الطرق بالمنيا، إن تكلفة خطة الرصف داخل مدينة المنيا تبلغ 11 مليون جنيه تم من خلالها رصف أرض المستشار وشارع الجمهورية ومنطقة شلبي وماقوسة وشارع مضرب الأرز وشارع الحرية والقنطرة جنوب وقنطرة الحبشي وشارع سعد زغلول.