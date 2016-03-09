أخبار عاجلة

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إيران تطلق صاروخين باليستيين خلال تدريب على الساحل الجنوبى

Google+ Print
إيران تطلق صاروخين باليستيين خلال تدريب على الساحل الجنوبى إيران تطلق صاروخين باليستيين خلال تدريب على الساحل الجنوبى

صاروخ باليستي – أرشيفية

أطلقت إيران صاروخين بالستيين،  بمدى 1400 كلم تقريبًا وذلك غداة تجربة مشابهة أثارت “قلق” واشنطن.

وبحسب “سكاي نيوز عربية”  أعلن المسؤول الثاني في الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق صاروخي قدر-اتش وقدر-اف اليوم، ودمرا الأهداف والمواقع المحددة، على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران.

وعرض التلفزيون الرسمي مشاهد لإطلاق صاروخين من موقع البرز الشرقية (شمال شرق إيران).

وتابعت الوكالة أن إطلاق الصاروخين تم بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفر، وقائد الوحدات الجوفضائة العمد امر عل حاجي زاده ومسؤولين آخرين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا