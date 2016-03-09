إيران تطلق صاروخين باليستيين خلال تدريب على الساحل الجنوبى

أطلقت إيران صاروخين بالستيين، بمدى 1400 كلم تقريبًا وذلك غداة تجربة مشابهة أثارت “قلق” واشنطن.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” أعلن المسؤول الثاني في الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق صاروخي قدر-اتش وقدر-اف اليوم، ودمرا الأهداف والمواقع المحددة، على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران.

وعرض التلفزيون الرسمي مشاهد لإطلاق صاروخين من موقع البرز الشرقية (شمال شرق إيران).

وتابعت الوكالة أن إطلاق الصاروخين تم بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفر، وقائد الوحدات الجوفضائة العمد امر عل حاجي زاده ومسؤولين آخرين.