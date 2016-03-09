«الاستئناف» ترفض دعوى رد ومخاصمة «قاضي الإعدامات» بـ«أحداث المنشية»

قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، برفص دعوى الرد والمخاصمة المُقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، والملقب بـ”قاضي الإعدامات”، حسبما أفاد مراسل أونا.

وينظر “شحاتة”، محاكمة 11 متهمًا من معارضي النظام، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف المنشية”.

ووقعت الأحداث سالفة الذكر عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة.

واستندت دعوى الرد والمخاصمة على ” أن القاضي أعلن موقف عدائي ضد المتهمين، وضد ثورة 25 يناير، وضد أي تيار معارض في مصر”، وذلك خلال لقاء مسجل له، وهو ما يجعله غير أهل لنظر القضية، ويفقده الحيدة لنظرها، “وفقًا لنص الدعوى”.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن ادعت ” انضمامهم لجماعة إرهابية أُسست على خلال أحكام القانون، تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات”.

كما أسندت إلى المتهمين “حيازة أسلحة نارية، ترويع المواطنين، تهديد أمنهم وسلامتهم، التظاهر، والتحريض على العنف بمنطقة “المنشية” بمحافظة الجيزة”.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين، أن ” الاتهامات الموجهة إليهم ما هي إلا انتقام سياسي بحقهم، وأنهم لم يقوموا بأي أعمال عنف أو إرهاب”.

كما أنها نفت ” تورطهم في قتل أو إصابة أي من المواطنين أو ضباط الشرطة أو الجيش أو أي من أفراده”، مشيرين إلى أن الاتهامات استندت فقط على تحريات الأمن الوطني الذي هو في خصومة سياسية مع المتهمين،”وفقًا لما أفاد به الدفاع”.