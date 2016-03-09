السيسي ينيب وزيرالدفاع لوضع إكليل الزهورعلى النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة



> أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969 خلال معارك الاستنزاف.

وأفاد بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أن القائد العام يرافقه الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء بشهداء مصر جيلاً بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداءً لعزته ومجده.

وفى إطار مشاركة وزارة الدخلية للقوات المسلحة احتفالها بيوم الشهيد والمحارب القديم أناب اللواء مجدي عبد الغفار وزير الدخلية اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة يرافقه وفد من قيادات الشرطة بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول، كما أناب مديري أمن المحافظات بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالمحافظات وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة .