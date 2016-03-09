«النيابة» ترفض طلب «يوسف الحسيني» بالاستماع لمحاميه بدلًا عنه

قررت نيابة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل التحقيق مع الإعلامي يوسف الحسيني، في البلاغات المقدمة ضده من المستشار أحمد الزند، وزير العدل.

ويأتي قرار نيابة الاستئناف بالتأجيل، نظرًا لعدم حضور “الحسيني”، للمرة الثانية، فيما يجري تحديد جلسة أخرى، حسبما أفادر مراسل أونا.

ورفضت النيابة طلب “الحسيني”، بالاستماع إلى سؤال محاميه بدلًا عنه.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت باستدعاء الإعلامي يوسف الحسيني؛ للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده من وزير العدل، والتي يتهمه فيها بـ”سبه وقذفه”، عبر برنامجه المذاع على قناة “أون تي في”.