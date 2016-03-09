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“الإمارات” تناشد مواطنيها بالبقاء بالمنازل بسبب سوء الأحوال الجوية

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“الإمارات” تناشد مواطنيها بالبقاء بالمنازل بسبب سوء الأحوال الجوية “الإمارات” تناشد مواطنيها بالبقاء بالمنازل بسبب سوء الأحوال الجوية

 ناشد المركز الوطني للأرصاد الجوية  بالإمارات، مواطنيها الالتزام بالبقاء في المنازل إلى حين تحسن الأجواء،وذلك بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف والرياح .

وتتعرض إمارات دبى، أبوظبي، والمنطقة الوسطى للشارقة، وشمال مدينة العين لعاصفة قوية ورياح وتساقط  أمطار غزيرة .

من جانبها ناشدت شرطة رأس الخيمة السكان بضرورة متابعة نشرة الأحوال الجوية بشكل مستمر لمعرفة حالة الطقس ونسبة ارتفاع مستوى البحر والأمواج.

وذكرت شرطة أبوظبي على حسابها في تويتر أنه تم تحويل حركة السير باتجاه دبي من أسفل جسر الطويلة إلى أعلاه، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه تحت الجسر.

كما أغلقت شرطة الشارقة الشارع المؤدي إلى منطقة وادي الحلو بالاتجاهين ،بسبب هطول الأمطار الغزيرة .

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