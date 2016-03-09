108 ألف جنيه لاستكمال تغطيات مجارى مائية وتوصيل التيار الكهربائى لمدرسة بالفيوم

وافق المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، على تخصيص مبلغ 86 ألف جنيه لاستكمال عملية إنشاء حوائط ساندة وتغطيات مجارى مائية بقريتى العجميين وسنرو بمركز أبشواى، والتي يجري تنفيذها حالياً بإجمالي مبلغ 685 ألف جنيه.

كما وافق محافظ الفيوم على تخصيص مبلغ 22 ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال توصيل التيار الكهربائي لمدرسة "أحمد ربيع أبو هولا" بمركز طامية ، وذلك خصماً على وفورات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2015/2016.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تسعى جاهدة لاستكمال كافة المشروعات الحيوية وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين من أجل توفير سبل الحياة الكريمة لهم ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إقامة العديد من المشروعات في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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