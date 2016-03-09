بالصور.. تظاهر العاملين بالمصرية للاتصالات فى الغربية فى سنترال العجيزى بطنطا

دخل العشرات من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالغربية، اليوم الأربعاء فى اعتصام مفتوح داخل سنترال العجيزى الكائن أمام مزلقان شبين بمدينة طنطا، للمطالبة بزيادة الحافز والرعاية الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية، على حد وصفهم .

وحدد العاملون مطالبهم فى رفع العلاوة السنوية من 8% إلى 10%، وصرف علاوة دورية 15% لسنة 2016، وعلاوة رئيس الجمهورية 10 % للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وطالبوا بإصدار لائحة للشركة تراعى العدالة الاجتماعية، وتحسين منظومة الرعاية الصحية لأسر العاملين والمحالين للمعاش، ومساواة جميع العاملين فى صرف مكافأة نهاية الخدمة.

وطالب العمال بحل مجلس إدارة الشركة، وتشكيل مجلس من الكفاءات الوطنية، والخبراء، من اجل تحقيق إصلاحات وظيفية وتحقيق العدالة الاجتماعية فى الأجور، والمساواة بين جميع العاملين فى الشركة من عمال وفنيين ومهندسين وقيادات عليا فى صرف "التارجيت".

على الفور انتقل إليهم القيادات الأمنية بالمحافظة، والمهندس محمد الصنفاوى رئيس قطاع وسط الدلتا للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس حسن إسماعيل مدير المنطقة، وجار إقناع العاملين بالعدول عن الاعتصام، والعودة للعمل، وانتظار ما تسفر عنه قرارات مجلس الإدارة المزمع عقده مساء اليوم .

جدير بالذكر أن العاملين قد اعتصموا يوم الأحد القادم لنفس المطالب، ونجحت القيادات فى إقناعهم بالعدول عن الاعتصام .

- اعتصام العاملين بسنترال طنطا العمومى للمطالبة بزيادة الحافز والرعاية الصحية