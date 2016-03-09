ميناء الأدبية كامل العدد وإشغالات الأرصفة 100%

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن اكتمال إشغالات الأرصفة بميناء الأدبية اليوم، وذلك بتراكى عدد سبع سفن على أرصفة الميناء لتداول 161 ألفا و990 طن بضائع.

وأشارت الهيئة فى بيان لها، إلى أن السفن السبعة المتراكية هى "فلاور أوف سى" لتفريغ 9630 طن حديد، والسفينة "تيان شو" لتفريغ 7330 طن معدات، والسفينة "ايترينتى سى" لتفريغ 31 ألفا و300 طن حديد، والسفينة أميرة نادية لتفريغ 34 ألفا و700 طن حديد كويل.

على جانب آخر تتواجد السفينة "برازين" لشحن 25 ألف طن حديد، والسفينة "اتلانتيك اسى" لشحن 28 ألف طن فوسفات، كما تقوم السفينة "سبريت اوف سى" بتفريغ 16 ألف طن بضائع وشحن 10 آلاف طن بضائع عامة .

بالإضافة إلى تواجد عدد خمس سفن فى منطقة الانتظار الخارجى فى انتظار دخول الميناء، وهى "نافى موون وايكون ستار ونور وباسيفيك فوجير وكيمرود هايا" .

وفى ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال العبارة أمانة وعلى متنها 69 راكبا و30 شاحنة و 25 سيارة والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 34 شاحنة و 34 راكبا، كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 367 راكبا و12 سيارة و18 شاحنة .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 90 راكبا و8 سيارات و6 شاحنات، والعبارة مسرة وعلى متنها 296 راكبا و61 سيارة و5 شاحنات، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 64 شاحنة و10 ركاب، كما غادرت السفينة لى هاى وعلى متنها 27 ألفا و500 طن فوسفات متجهة إلى الهند والعبارة الرياض وعلى متنها 64 راكبا و13 شاحنة و8 سيارات، والعبارة أمانة وعلى متنها 38 راكبا و30 شاحنة و 5 سيارات، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 55 شاحنة و10 ركاب.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 260 راكبا منهم 45 معتمرا و 1 باص عمرة و 40 برادا و 3 تريلات و 32 سيارة تصدير، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 114 راكبا و 1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 48 برادا و 11 تريلا، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 585 راكبا و 11 برادا و230 طرد سمك .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 239 راكبا منهم 90 معتمرا و 51 برادا و 5 تريلات، و العبارة برنسيسة وعلى متنها 144 راكبا منهم 45 معتمرا و 24 سيارة تصدير و1 باص عمرة كما غادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 1234 راكبا خلال رحلتين، والسفينة سينا وعلى متنها 571 راكبا منهم 626 معتمرا و7 باصات عمرة و 14 برادا و 13 تريلا و2 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 14 برادا و7 تريلات و540 طرد سمك.

- صول وسفر 40 ألفا و500 راكب بموانئ البحر الأحمر خلال شهر يناير الماضى