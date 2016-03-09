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عبد الحفيظ يتفق مع مسؤولي ريكرياتيفو على المعاملة بالمثل

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عبد الحفيظ يتفق مع مسؤولي ريكرياتيفو على المعاملة بالمثل عبد الحفيظ يتفق مع مسؤولي ريكرياتيفو على المعاملة بالمثل

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع مسؤولي نادي ريكرياتيفو الأنجولي لترتيب بعض الأمور التي تخص إقامة الفريق في أنجولا.

واتفق سيد عبد الحفيظ مع مسؤولي ريكرياتيفو على توفيل كل سبل الراحة للفريق، على أن تكون المعاملة بالمثل في مباراة الإياب.

كما التقى عبد الحفيظ بمدرب الفريق الأنجلوي وباقي أعضاء الجهاز الفني، في وجود وفد من السفارة المصرية، وذلك لتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه الفريق خلال رحلته.

ويلاقي الأهلي نظيره ريكرياتيفو يوم السبت المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الإياب بين فريقي الأهلي وريكرياتيفو يوم 19 مارس الجاري في الإسكندرية.

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