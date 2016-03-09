ماركا تشكر محمد صلاح بعد فوز ريال مدريد

شكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية كلا من كيلور نافاس حارس ريال مدريد على تألقه، ومحمد صلاح مهاجم روما على إهداره فرصتين، بعد فوز النادي الملكي على الذئاب في لقاء إياب دور الـ16 من دوي أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد تفوق بنفس نتيجة لقاء الذهاب على ذئاب العاصمة الإيطالية 2-0، سجل الهدفين كريستيانو رونالدو، وجيمس رودريجيز، وأهدر الجناح المصري فرصتين خطيرتين للغاية.

شاهد ملخص لمسات صلاح في المباراة

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى ان مباراة الأمس كانت معقدة للغاية، لكن النادي الملكي مصيره كان معلقا بتألق الحارس كيلور نافاس.

وأوضحت "ماركا" أن المهاجم الدولي المصري قد فتح مساحات كبيرة في خط دفاع ريال مدريد، لكن لحسن حظ الأخير تألق نافاس أنقذ الموقف.

وحذرت الصحيفة النادي الملكي مما حدث خلال المباراة، إذ أن روما حصل على فرص عديدة، وتساءلت عما إذا كانت هذه الفرص قد سنحت لفريق آخر؟