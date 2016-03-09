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كيف يتحول إيفونا إلى كوارشي جديد.. شطة يجيب

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كيف يتحول إيفونا إلى كوارشي جديد.. شطة يجيب كيف يتحول إيفونا إلى كوارشي جديد.. شطة يجيب

"ماليك إيفونا يملك إمكانيات رائعة فنيا وبدنيا، لكنه لم يخرجها بالشكل الأمثل بعد".. هذا يرى مصطفى عبد المنعم "شطة"

ماليك إيفونا انضم للأهلي بداية الموسم الجاري في صفقة هي الأكبر بتاريخ النادي الأحمر.

وقال شطة في تصريحات لـ FilGoal.com: "هل شاهدتم نجم الزمالك السابق إيمانويل كوارشي؟ حسنا إيفونا يمكنه أن يصبح كوارشي جديد حال تخلص من بعض السلبيات التي تحيط بطريقة لعبه".

شطة أضاف "إيفونا يشعر بالقلق باستمرار ويحتاج إلى مزيد من الثقة في الكرات التي تلوح له أمام المرمى، ويجب أن يستغل قدراته بشكل أفضل".

وأتبع "مشاركة إيفونا كمهاجم وحيد فير غير صالحة، ومن الأفضل أن يلعب بجواره عمرو جمال خاصة أنه من الصعب على أي مهاجم اللعب وسط أربعة مدافعين بمفرده".

شطة أتم "وفي حال مشاركة مهاجم أخر بجواره وقيامه بعلاج سلبياته سوف يصبح كوارشي جديد في الدوري المصري".

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