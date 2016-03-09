طارق يحيى لـ في الجول: النقطة من الإنتاج مكسب في ظل أحداث المباراة

قال طارق يحيى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إن نقطة التعادل التي حصل عليها فريقه في مباراة الجولة الـ21 من مسابقة الدوري أمام الإنتاج الحربي تعد مكسبا في ظل أحداث المباراة.

وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي وشهد إصابتين للاعبي طلائع الجيش.

وتابع يحيى لـFilGoal.com "كان في الإمكان أن نخرج بالثلاث نقاط، خاصة في الشوط الثاني، لكن الإصابات والتغييرات الاضطرارية أدت إلى وقوفنا مكتوفي الأيدي رغم النقص العددي في فريق الإنتاج".

وأكمل "الإصابات التي حلت بفريقي لم تكن عادية، محمد أشرف أصيب بكسر وسيغيب عن الفريق لمدة شهرين".

وأوضح يحيى أنه ألغى المباراة الودية التي كان سيخوضها فريقه أمام المريخ السوداني استعدادا لمواجهة المقاولون في الدوري.

وأتم "سنعمل على إعداد وتأهيل المصابين ليشاركوا أمام المقاولون في الجولة الـ22 من الدوري".