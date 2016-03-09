بشرى.. مؤتمر أمريكى يعلن نجاح تجارب دواء جديد لعلاج الصلع والنتائج جيدة

كشف المؤتمر السنوى للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية عن نجاح تجارب أحدث علاج للصلع الوراثى الذى يصيب الرجال، وهو عن محلول يستخدم موضعيا على الرأس بمعدل مرة واحدة فقط فى اليوم ليساهم فى علاج الصلع خلال 4 شهور ونصف تقريبا.

ويحتوى العلاج الجديد على عقار يحمل الاسم الكودى "SM04554"، وهو من ابتكار وتصنيع إحدى شركات الأدوية الأمريكية، وتعتمد فكرته على تنشيط وتحفيز دورة نمو الشعر وتعزيز فرص نمو الشعر من جديد عن طريق زيادة الإشارات التى تصل إلى الخلايا.

وأكدت الشركة المصنعة أنه تم الانتهاء من التجارب الإكلينيكية الخاصة بالدواء الجديد، والتى خضع لها 302 رجلا، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، خضعوا لاستخدام المحلول الموضعى بتركيز 0.15% و0.25%، وكانت النتائج إيجابية للغاية وحدث زيادة فى أعداد الشعر وكثافته عقب مرور 135 يوما.

وأضاف التقرير الذى نشر مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه من المقرر إجراء بعض التجارب على السيدات اللاتى يعانين من سقوط الشعر.

جدير بالذكر أنه لم يتم طرح سوى دوائين فقط بشكل رسمى منذ بداية القرن الحادى والعشرين لعلاج الصلع الوراثى.

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