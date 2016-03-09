ما هو "منخفض العقربي" الذي تسبب في عدم استقرار الجو؟

تشهد إمارات الدولة وسلطنة عمان تقلبات في حالة الطقس على شكل أمطار وعواصف رعدية وتساقط حبات البرد ناجمة عن تأثيرات منخفض جوي أطلق عليه مركز العاصفة مسمى "منخفض العقربي" والذي يعود لفترة زمنية محددة من العام في فصل الشتاء. يمتد المنخفض من جنوب غرب الجزيرة العربية ويصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضح مركز العاصفة لـ "البيان" أن هذا المنخفض هو الأقوى منذ عشر سنوات، والذي تسبب في جريان الأودية في إمارة الفجيرة ورأس الخيمة ومدينة العين كجريان وادي خطم الشكلة وادي صاع وجريان أودية الشويب اليوم وأمس فيما تساقط البرد على المنطقة الغربية في إمارة ابوظبي وإمارات أخرى في الدولة.

وقال المركز الوطني للأرصاد والزلازل في بيان له أن حالة عدم الاستقرار الجوي تستمر في التأثير على الدولة وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة يتخللها السحب الركامية الرعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وقوية أحيانا مع سقوط أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول خاصة بالقرب من المرتفعات وتبلغ ذروة الحالة اليوم الأربعاء وتستمر لمساء غد الخميس.

وتعاملت جهات رسمية وغير رسمية مع وسم #منخفض_العقربي الذي احتل المركز الرابع في قائمة الأوسمة الأكثر تداولاً في الدولة.

وفي هذه الأجواء، ندعو الأخوة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافة كافية بين المركبات وعدم السرعة لتفادي الاصطدام جراء سقوط الأمطار.

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