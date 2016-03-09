بالفيديو: عواصف قوية وأمطار غزيرة تتسبب في تغيير حركة الطرق

يستمر تأثر الدولة بحالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تشهد إمارة أبوظبي حاليا عاصفة قوية ورياح وتساقط للبرد، كما تشهد المناطق الداخلية لإمارة دبي والمنطقة الوسطى للشارقة وشمال مدينة العين أمطارا غزيرة.

وذكرت شرطة أبوظبي على حسابها في تويتر أنه تم تحويل حركة السير باتجاه دبي من أسفل جسر الطويلة إلى أعلاه وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه تحت الجسر.

كما أغلقت شرطة الشارقة الشارع المؤدي إلى منطقة وادي الحلو بالاتجاهين بسبب هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السكان الالتزام بالبقاء في المنازل إلى حين تحسن الأجواء.

من جانبها ناشدت شرطة رأس الخيمة كافة أفراد الجمهور بضرورة متابعة نشرة الأحوال الجوية بشكل مستمر لمعرفة حالة الطقس ونسبة ارتفاع مستوى البحر والأمواج.

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