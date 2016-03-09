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«بنك المعرفة المصري» في ندوة توعوية بجامعة جنوب الوادي

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«بنك المعرفة المصري» في ندوة توعوية بجامعة جنوب الوادي «بنك المعرفة المصري» في ندوة توعوية بجامعة جنوب الوادي

مراسل «ONA»:

نظمت جامعة جنوب الوادي، الأربعاء، جلسة تعريفية حول بنك المعرفة المصري، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية التي تهتم بالتعليم في ، تحت رعاية المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، ووزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، وإشراف الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة .

وقال رئيس الجامعة الدكتور عباس منصور، إن بنك المعرفة  يهدف لإتاحة كم هائل ومتنوع من مصادر المعرفة والثقافة مجانا للمصريين كافة وذلك عقب التعاقد مع العديد من دور النشر العالمية لنشر محتواها في كافة المجالات العلمية والثقافية.

بدوره، شرح محمد حسن، استشاري وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، الطريقة الصحيحة الواجب اتباعها للتسجيل ببنك المعرفة والفئات والجهات المستفيدة من قواعد البيانات المتعددة في المجالات المختلفة.

وأضاف، أنه بنك المعرفة يحتوي على عدد كبير من أمهات الكتب والدوريات العلمية مثل الجوانب الطبية التي من الممكن أن يستفاد منها الطبيب والمريض وطاقم التمريض على حد سواء وكذلك قواعد البيانات الخاصة بالأدوية والتخصصات الهندسية المختلفة.

وأشار إلى أن هناك عدد من مجالات الجيولوجيا والجغرافيا والوثائق التاريخية باللغة العربية واللغات الأجنبية والرسائل الجامعية وقصص الأطفال والصحف العالمية والمحلية والكورسات والمجلات المتخصصة وفي نهاية الندوة تم تطبيق تجربة الدخول على بنك المعرفة بشكل عملي.

حضر الندوة محمود داوود والسيد وليد علي من وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأمناء المكتبات بجامعة جنوب الوادي.

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