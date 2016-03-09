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تنفيذ ​1282 حكمًا قضائيًا وضبط 14 قطعة سلاح ناري بسوهاج‎

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تنفيذ ​1282 حكمًا قضائيًا وضبط 14 قطعة سلاح ناري بسوهاج‎ تنفيذ ​1282 حكمًا قضائيًا وضبط 14 قطعة سلاح ناري بسوهاج‎

مديرية أمن سوهاج

مراسل «ONA»:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة والمواد المخدرة وضبط الأمن بالشارع تحت إشراف اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير الأمن.

وتمكنت الحملة، بحسب بيان لمديرية الأمن اليوم، من ضبط 571 مخالفة مرورية، و14 قطعة سلاح ناري، و​20 قضية تموينية متنوعة، و4 قضايا مخدرات ما بين تعاطي واتجار.

كما تم ضبط 18 قضية​ جرائم الآداب ​العامة، و13 متهمًا هاربين من أحكام، و26 حالة اشتباه، إضافة إلى تنفيذ ​1282 حكمًا قضائيًا​، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

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