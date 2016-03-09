مصرع طالب غرقًا بنهر النيل في سوهاج

مراسل «ONA»:

لقي طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، غرقا أثناء استحمامه بنهر النيل، بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها إلى مستشفى البلينا المركزى.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز البلينا يفيد بغرق مينا إبراهيم سامي ، 11 عاما، طالب، ويقيم بناحية القاوية دائرة المركز بنهر النيل ببندر البلينا وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

وبسؤال والد المتوفي إبراهيم سامي 50 عاما عامل، قرر أنه حال استحمام نجله بنهر النيل توفي غرقًا ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1322 إداري المركز، وجار العرض على النيابة للتصريح بدفن الجثة.