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"تضامن المنيا" تعلن أسماء الأم والأب المثاليين والابنة البارة

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"تضامن المنيا" تعلن أسماء الأم والأب المثاليين والابنة البارة "تضامن المنيا" تعلن أسماء الأم والأب المثاليين والابنة البارة
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا أسماء الفائزين بجوائز الأم والأب المثالى، والابنة البارة على مستوى المحافظة.

وقال مصطفى عبد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المديرية أعلنت لقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، وهى "سهير عبد الحميد أبو زيد"، والتى فازت من بين 24 سيدة تقدمت لتلك المسابقة.

وأضاف "عبد الله" أنه بالنسبة للأب المثالى تقدم أكثر من 12 شخصاً فاز منهم عماد صادق جرجس، والمقيم بمركز مغاغة شمال المحافظة، فيما فازت جيهان وليم سليم بلقب الابنة البارة من بين 6 متقدمات لتلك المسابقة، والمقيمة بمركز سما لوط.

وأشار "عبد الله" إلى أنه بالنسبة للقب الأم الاعتبارية والابن البار لم يتقدم لها أحد، مؤكداً أنه تم إرسال اسم الأم المثالية الأولى إلى الوزارة لإعلانها على مستوى الجمهورية من بين الأمهات المثاليات قبيل إعلان الاحتفال بتكريم الأمهات المثاليات.


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