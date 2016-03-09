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محافظ المنيا يتفقد أعمال رصف شارع الجزارين بوسط المدينة

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محافظ المنيا يتفقد أعمال رصف شارع الجزارين بوسط المدينة محافظ المنيا يتفقد أعمال رصف شارع الجزارين بوسط المدينة
تفقد اللواء طارق نصر محافظ المنيا أعمال الرصف بشارع الجزارين بمنطقة الحبشى وسط المدينة، والتى أوشكت على الانتهاء.

من جانبه شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إنجاز الأعمال تسهيلا على حركة المرور والتنقل بين أهالى الحى، ووجه برفع أى مخلفات بشكل فورى والعمل على متابعة عدم عودة الإشغالات التى تم رفعها مرة أخرى، إلى جانب وضع جدول زمنى محدد لاستكمال كل المشروعات والخدمات اللازمة للمواطنين على مستوى القطاعات، وخاصة التى تستهدف مواجهة العشوائيات وأسواق الباعة الجائلين والحدائق والميادين العامة .

أعلنت المهندسة إيفيت إسحاق مدير مديرية الطرق بالمنيا إن تكلفة خطة الرصف داخل مدينة المنيا تبلغ 11 مليون جنيه تم من خلالها رصف أرض المستشار وشارع الجمهورية ومنطقة شلبى وماقوسة وشارع مضرب الأرز وشارع الحرية والقنطرة جنوب وقنطرة الحبشى وشارع سعد زغلول.

المحافظ يتفقد أعمال الرصف بشارع الجزارين (1)

المحافظ يتفقد أعمال الرصف بشارع الجزارين (2)

المحافظ يتفقد أعمال الرصف بشارع الجزارين (3)

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