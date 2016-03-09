قطع المياه ببعض مناطق حى فيصل بالسويس بسبب كسر ماسورة مياه

أعلنت رئاسة حى فيصل بمحافظة السويس عن قطع المياه وتخفيف المياه بعدد من المناطق بسبب كسر ماسورة مياه الشرب خط رئيسى بمنطقة الرياض بالحى.

وأبلغ الأهالى الحى والذى خاطب للهيئة العامة للمياه والصرف الصحى من أجل إصلاح وصيانة خط الرئيسى لمياه الشرب بالتعاون مع الهيئة الهندسية والمتابعة الميدانية بالحى .

وقال مسؤول بحى فيصل بالسويس بأن العامون بالحى يعملون بالقدم وساق من اجل انهاء اصلاح الخط الرئيسى للمياه ،مشيرا بانه فور الانتهاء منه سوف تعود المياه بشكل طبيعى بجميع المناطق .

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