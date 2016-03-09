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فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب بدائرة "عكاشة" لليوم الثانى

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فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب بدائرة "عكاشة" لليوم الثانى فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب بدائرة "عكاشة" لليوم الثانى
فتحت اليوم الأربعاء محكمة المنصورة الابتدائية أبوابها للمرشحين المحتملين لشغل مقعد مجلس النواب الشاغر، بدائرة طلخا ونبروه، لليوم الثانى على التوالى، وذلك بعد فراغ أحد مقاعد الدائرة الثلاثة، عقب إسقاط عضوية توفيق عكاشة، النائب السابق عن الدائرة والمعروف إعلاميا بنائب التطبيع.

ويشهد محيط مجمع محاكم المنصورة، تشديدات أمنية من قوات الشرطة، وقوات الحماية المدنية وقوات الكشف عن المفرقعات، وذلك منعا لنشوب أية أعمال شغب أو اعتداءات.

ولم يتقدم إلى هذه اللحظات فى اليوم الثانى على التوالى أى مرشح بأوراق ترشحه، إلى مقر اللجنة والتى فتحت أبوابها منذ قليل، وكانت أغلقت اللجنة أبوابها أمس، بعد تلقيها 12 طلبا من 12 مرشحا محتملا، وجارى النظر فيها.

ويترأس اللجنة العليا للانتخابات، والمنعقدة بالدقهلية، بمجمع محاكم المنصورة، المستشار عبد الحميد همام، رئيس محكمة المنصورة، وعضوية المستشار ضياء عامر رئيس محكمة الإستئناف، والمستشار الدكتور ربيع الشبراوى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أيمن البقلاوى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار على عتمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية .

أعضاء محكمة المنصورة (1)

أعضاء محكمة المنصورة (2)


>- بالصور.. زحام أمام محكمة المنصورة فى أول أيام الترشح على مقعد توفيق عكاشة.. 15 مرشحا يتقدمون بأوراقهم للعليا للانتخابات بالدقهلية.. والمرشحون يصطفون لحجز الخانات الأولى ببطاقة الاقتراع

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