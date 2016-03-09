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باسم علي يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى أنجولا

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باسم علي يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى أنجولا باسم علي يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى أنجولا

تخلف باسم علي ظهير أيمن النادي الأهلي عن السفر رفقة البعثة إلى أنجولا لبداية المشوار الإفريقي.

ورغم أن لاعب المقاولون العرب السابق سافر وصل إلى مطار القاهرة رفقة الفريق، إلا أنه تخلف عن السفر بسبب عدم استخراجه جواز سفر جديد، رغم سريان جواز السفر الخاص به لكنه من النوع القديم.

وسيلحق باسم علي بالبعثة صباح غدا الخميس، لمقابلتهم في العاصمة الأنجولية لواندا.

ويقابل الأهلي نظيره ريكرياتيفو الأنجولي يوم السبت المقبل، بذهاب مباريات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيحط الأهلي الرحال في إثيوبيا "ترانزيت"، قبل أن يسافر منها إلى أنجولا.

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