القماش يشرح: كيف سيلعب الإسماعيلي بدون مروان محسن

يرى خالد القماش مدرب نادي الإسماعيلي أن غياب مروان محسن مهاجم الفريق سيؤثر عليهم خلال مباراتهم المقبلة في كأس مصر.

الإسماعيلي يلاقي فريق الرجاء في مستهل مشوار الفريق الأصفر في بطولة كأس مصر لهذا الموسم في دور الـ 32.

وقال القماش في تصريحات لـ FilGoal.com: "غياب مروان محسن عن أي مباراة سيؤثر على فريقنا بطبيعة االحال".

القماش أتبع "مروان محسن هو هداف الفريق، كما أنه المهاجم الوحيد الجاهز بالفريق، والذي يمكن أن يتعمد عليه".

وأضاف "نستعد من الآن لتعويض غيابه أمام الرجاء، سواء لانضمامه إلى منتخب مصر، أو لرغبتنا في تنويع المهاجمين المعتمد عليهم".

القماش أتم "لابد من تلك الحلول حتى لا يقف الفريق عاجز عن التهديف مع غياب مروان محسن خاصة في ظل الهدف الذي يسعى الفريق لتحقيقه وهو الاستمرار في المربع الذهبي بحثا عن مركز يتناسب مع اسم الدراويش بجانب المشاركة في البطولات الإفريقية".

ويحتل مروان محسن صدارة هدافين الدوري المصري في الوقت الحالي، برصيد 11 هدف.