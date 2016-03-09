توتي حرص على تبادل القمصان مع راموس.. وسباليتي: البرنابيو دائما يقدر تاريخ أمثال ملك روما

(إفي): أثنى لوشيانو سباليتي، المدير الفني لروما الإيطالي اليوم على جماهير سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد الإسباني، والتي حيت للإيطالي فرانشيسكو توتي لدى نزوله أرضية الملعب خلال مواجهة الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، والتي انتهت لصالح الفريق الملكي بهدفين نظيفين.

وأكد سباليتي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "يبدو لي عادلا حصوله على تحية من ملعب مثل البرنابيو، الذي دائما ما كان قادرا على تقدير قدرة الأبطال، وتاريخ لاعب".

وأوضح "توتي يستحق هذه التحية نظرا لسلوكه طوال مسيرته، وجماهير البرنابيو تدرك لمن تدين بالثناء".

ومن جهة أخرى، كشف سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني اليوم أن فرانشيسكو توتي، مهاجم روما الإيطالي دخل غرف تغيير ملابس الفريق الملكي كي يطلب منه قميصا موقعا ويحمل اهداء، وذلك عقب فوز الريال على ذئاب العاصمة الإيطالية 2-0 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، ليحجز (الميرينجي) مقعده في دور الثمانية.

وقال راموس، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "جاء توتي إلى غرف تبديل الملابس لأنه كان يريد قميصي موقعا. بالنسبة لي هذا مدعاة للفخر لأنني منذ سنوات أعشقه لشعره الطويل ولأنه نجم. هو أيضا منحني قميصه الذي سآخذه لمتحفي".

وتلقى اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 39 عاما تحية حارة من جانب جماهير سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي لدى نزوله في الشوط الثاني من المباراة التي قد تكون الأخيرة له مع روما في دوري الأبطال الأوروبي على هذا الملعب.

وأوضح راموس "توتي يستحق تلك التحية. بعد أن كرس نفسه لكرة القدم كل هذه السنوات، عبرت الجماهير عن حبها (للاعب) لأنه مثال يحتذي به الجميع".