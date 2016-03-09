فاسكيز: لا نخش أي منافس في دوري أبطال أوروبا

(إفي): لم يكشف لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الإسباني عن الفريق الذي يفضل مواجهته في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، مشيرا إلى أن فريقه لا يخشى أحدا في دور الثمانية، الذي بلغه بتغلبه على روما الإيطالي بهدفين نظيفين في إياب ثمن النهائي.

ونزل فاسكيز بديلا في شوط المباراة الثاني، ولعب كرة عرضية سجل منها البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهداف الفريق في المباراة، وحصل على تحية من جماهير سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

وأوضح فاسكيز، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "أتمنى أن يكون الأفضل قادم. أحاول استغلال الفرص التي تتاح أمامي، وأنا ممتن للغاية للتحية، وأتمنى أن أرد على هذا الحب بالعمل".

وأشار اللاعب، الذي لا يشارك بصورة أساسية هذا الموسم، "القرار يعود للمدرب، وكلما حصلت على الفرصة، أحاول استغلال الدقائق. زيدان هو من يقرر من يلعب، وأحاول بذل قصارى جهدي عندما يمنحني الفرصة".

ولم يكشف عن الفريق الذي يفضل مواجهته في ربع النهائي، مشيرا "لا نخشى أي منافس. نحن ريال مدريد وفي ربع النهائي، سنقاتل من أجل التأهل أمام أي فريق. لابد من تحسين المستوى لأن دائما ما يمكن رفع المستوى، لكن لابد أن نسير على هذا المنوال".