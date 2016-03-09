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تشغيل ثلاث محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في حلايب وشلاتين

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تشغيل ثلاث محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في حلايب وشلاتين تشغيل ثلاث محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في حلايب وشلاتين

محطة كهرباء بالطاقة الشمسية

مراسل «ONA»:

أعلن اللواء وجيه المأمون، رئيس مدينة شلاتين بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي لثلاث محطات لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والتي تم اقامتها من خلال منحة إماراتية؛ لتوفير 8 ميجا من الكهرباء لمنطقة حلايب وشلاتين.

وقال المأمون، خلال بيان صحفي، أن كمية الكهرباء موزعة كالتالي ” موزعة بمعدل 1 ميجا لمدينة حلايب، 2 ميجا لمدينة أبو رماد، و5 ميجا للشلاتين والتجمعات البدوية التابعة لهاعلي مدار 24 ساعة بعد ربط الشبكة الداخلية بالمحطات الجديدة.

وأضاف أنه جار العمل على الانتهاء من المحط​ة الرابعة من المنحة الإماراتية بمدينة مرسى علم، لافتا إلى أنه  سيتم تشغليها خلال الفترة المقبلة.

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