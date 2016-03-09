تشغيل ثلاث محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في حلايب وشلاتين

مراسل «ONA»:
أعلن اللواء وجيه المأمون، رئيس مدينة شلاتين بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي لثلاث محطات لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والتي تم اقامتها من خلال منحة إماراتية؛ لتوفير 8 ميجا من الكهرباء لمنطقة حلايب وشلاتين.
وقال المأمون، خلال بيان صحفي، أن كمية الكهرباء موزعة كالتالي ” موزعة بمعدل 1 ميجا لمدينة حلايب، 2 ميجا لمدينة أبو رماد، و5 ميجا للشلاتين والتجمعات البدوية التابعة لهاعلي مدار 24 ساعة بعد ربط الشبكة الداخلية بالمحطات الجديدة.
وأضاف أنه جار العمل على الانتهاء من المحطة الرابعة من المنحة الإماراتية بمدينة مرسى علم، لافتا إلى أنه سيتم تشغليها خلال الفترة المقبلة.