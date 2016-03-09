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المتحدث العسكرى: التاريخ سيتوقف كثيرًا أمام تضحيات أبناء الجيش المصرى

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المتحدث العسكرى: التاريخ سيتوقف كثيرًا أمام تضحيات أبناء الجيش المصرى المتحدث العسكرى: التاريخ سيتوقف كثيرًا أمام تضحيات أبناء الجيش المصرى

المتحدث العسكرى

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إن يوم التاسع من مارس كل عام تحتفل خلاله القوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم ، الذى خلّد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ، الذى نال الشهادة على جبهة القتال يوم 9 مارس 1969 .

وأضاف المتحدث العسكرى : بهذه المناسبة تتقدم القوات المسلحة بكل التحية والتقدير لشهداء الأبرار ، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر وشعبها ، وقدموا بطولات نادرة ، وسطروا بأيديهم أروع ملاحم الفداء والوطنية .

و أضاف أن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام ما قدمه أبناء الجيش المصرى البواسل ورجال الشرطة المدنية الشرفاء ، من تضحيات عظيمة ، لحماية الأمن القومى ، ودعم الاستقرار ومواجهة الفوضى ، فى أوقات عصيبة مرت بهذا الوطن . كل الفخر والثناء لرجال لم يدّخروا جهدا فى الدفاع عن مقدسات الوطن ومقدرات شعبه العظيم ، وكانوا خير قدوة ومثل للأجيال القادمة ، لتبقى مصر مرفوعة الرأس ، كما كانت دائما وستظل.

كل التمنيات المخلصة بالشفاء العاجل لمصابى العمليات الحربية والأحداث الإرهابية فى سيناء ، الذين كانوا فى مقدمة الصفوف لقتال خفافيش الظلام ، وتصدوا بقوة لمحاولات النيل من تراب مصر الغالى .

 

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