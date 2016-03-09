المتحدث العسكرى: التاريخ سيتوقف كثيرًا أمام تضحيات أبناء الجيش المصرى

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إن يوم التاسع من مارس كل عام تحتفل خلاله القوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم ، الذى خلّد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ، الذى نال الشهادة على جبهة القتال يوم 9 مارس 1969 .

وأضاف المتحدث العسكرى : بهذه المناسبة تتقدم القوات المسلحة بكل التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار ، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر وشعبها ، وقدموا بطولات نادرة ، وسطروا بأيديهم أروع ملاحم الفداء والوطنية .

و أضاف أن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام ما قدمه أبناء الجيش المصرى البواسل ورجال الشرطة المدنية الشرفاء ، من تضحيات عظيمة ، لحماية الأمن القومى ، ودعم الاستقرار ومواجهة الفوضى ، فى أوقات عصيبة مرت بهذا الوطن . كل الفخر والثناء لرجال لم يدّخروا جهدا فى الدفاع عن مقدسات الوطن ومقدرات شعبه العظيم ، وكانوا خير قدوة ومثل للأجيال القادمة ، لتبقى مصر مرفوعة الرأس ، كما كانت دائما وستظل.

كل التمنيات المخلصة بالشفاء العاجل لمصابى العمليات الحربية والأحداث الإرهابية فى سيناء ، الذين كانوا فى مقدمة الصفوف لقتال خفافيش الظلام ، وتصدوا بقوة لمحاولات النيل من تراب مصر الغالى .