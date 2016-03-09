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"الاستئناف" تتسلم ملف ضابط كمين المظلات المتهم بقتل شاب بسلاحه الميرى

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"الاستئناف" تتسلم ملف ضابط كمين المظلات المتهم بقتل شاب بسلاحه الميرى "الاستئناف" تتسلم ملف ضابط كمين المظلات المتهم بقتل شاب بسلاحه الميرى
أرسلت النيابة العامة ملف ضابط الشرطة، المحال للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل شباب، عن طريق إطلاق الرصاص من سلاحه الميرى خلال استيقافه فى كمين المظلات، إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد لبدء محاكمته.

ومن المقرر أن يتخذ المكتب الفنى إجراءات الفحص والمراجعة لكافة أوراق القضية، وأحرازها، ونص التحقيقات، تمهيدا لتوزيعها على إحدى دوائر محكمة جنايات شمال القاهرة، لتحديد موعد لمحاكمة الضابط المتهم فى أسرع وقت.

تعود أحداث القضية رقم 13206 جنايات الساحل إلى عام 2015، حيث وجهت النيابة العامة للضابط المحال للجنايات تهمة القتل العمد، بأن أطلق النار من سلاح بحوزته أثناء مشاركته فى كمين المظلات، باتجاه سيارة يجلس فيها مجموعة شباب، ما تسبب فى مقتل أحدهما.

وذكر شهود الإثبات – أصدقاء المجنى عليه - أن الضابط المتهم استوقف السيارة التى يستقلونها فى الكمين الأمنى بالمظلات، وفوجئوا بإطلاقه النار تجاههم، ما أدى لإصابة المجنى عليه ومفارقته الحياة.


>- إحالة ضابط لـ"الجنايات" فى اتهامه بقتل شاب فى كمين بالساحل

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