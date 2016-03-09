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الداخلية تقتحم أوكار المخدرات بالقليوبية وتضبط حشيش وأفيون بحوزة كبارالتجار

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الداخلية تقتحم أوكار المخدرات بالقليوبية وتضبط حشيش وأفيون بحوزة كبارالتجار الداخلية تقتحم أوكار المخدرات بالقليوبية وتضبط حشيش وأفيون بحوزة كبارالتجار
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة على بؤر تجارة المخدرات ببعض قرى القناطر الخيرية، ونجحت فى ضبط 7 من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهم كميات من الحشيش والأفيون ومبالغ مالية ضخمة من حصيلة تجارتهم غير المشروعة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط بعض العناصر الإجرامية الخطرة من تجار المواد المخدرة بقرى (أبوالغيط، الخرس، الخرقانية) بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الحراسة بأكاديمية الشرطة.

وتمت مداهمة البؤر الإجرامية بحملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط السيارة رقم ( ج ص د 217 ) بداخلها ( 250 طربة من الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 529120 جنيهاً من حصيلة تجارة المواد المخدرة ) عقب اضطرار قائدها التخلى عنها والفرار هارباً ( تم تحديده وجارى العمل على ضبطه ) .

وتم ضبط سيدة بحوزتها (250 طربة من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 35 جراما، مبلغ مالى قدره 2500000 جنيه وكمية من المشغولات الذهبية وزنت 178 جراما من حصيلة تجارة المواد المخدرة، 75 طلقة نارية عيار 9مم ) .

وألقت أجهزة الأمن القبض على تاجر مخدرات يلقب نفسه بـ"البطل" سبق اتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا ( سرقة بالإكراه، شيك، مخدرات ) أثناء قيادته السيارة رقم ( ب ص و 583 مصر ) بالقرب من مسكنه، وبحيازته ( 41 طربة من مخدر الحشيش وزنت 4,100 كيلو جرام ) .

وتم ضبط عدد من التجار الآخرين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، مبالغ طائلة نتيجة الاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كلٍ منهم على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365

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