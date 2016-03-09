توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم مقطورة وسيارة ملاكى أعلى دائرى المريوطية

تسبب حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكى أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية، فى ظهور كثافات مرورية أمام العديد من السيارات للمتجه من مناطق الجيزة وفى طريقه تجاه طريق إسكندرية الصحراوى، وانتقل رجال المرور إلى المكان وجارى سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بوجود حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث، وتبين إصابة شخص وتم نقله للمستشفى.

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