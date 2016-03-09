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"رويترز" تبرز انفراد "اليوم السابع" بتصريحات طارق عامر حول الدولار

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"رويترز" تبرز انفراد "اليوم السابع" بتصريحات طارق عامر حول الدولار "رويترز" تبرز انفراد "اليوم السابع" بتصريحات طارق عامر حول الدولار
أبرزت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، انفراد "اليوم السابع" بتصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، حول الاحتياطى الأجنبى، وقرار الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد.

وانفرد "اليوم السابع"، أمس الثلاثاء، بتصريحات خاصة من طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أكد خلالها أن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، مشيرا إلى أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار.

وكانت وكالة أنباء "بلومبرج" الاقتصادية أبرزت أمس انفراد "اليوم السابع" بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى حول الاحتياطى الأجنبى، وقرار الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد.


>- "بلومبرج" تبرز تصريحات طارق عامر لـ"اليوم السابع" حول الاحتياطى الأجنبى
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- محافظ البنك المركزى فى حوار لـ"اليوم السابع": السعر المرتفع للدولار ليس "السعر العادل".. والوضع الحالى لا يعكس حالة الاقتصاد المصرى.. ونستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لـ 25 مليار دولار نهاية 2016
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