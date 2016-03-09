“التحالف العربي”: وساطة قبلية على حدود السعودية لإدخال مساعدات

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي، سعي شخصيات قبلية واجتماعية يمنية لإيجاد حالة من التهدئة على الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة العربية السعودية، لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات.

وأكدت – في بيان اليوم الأربعاء – أن قوات التحالف قد استجابت لذلك عبر منفذ ” علب ” الحدودي.

وأعلنت أنه تم استعادة المعتقل السعودي العريف ( جابر أسعد الكعبي) وتسليم 7 أشخاص يمنيين تم القبض عليهم في مناطق العمليات بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية.

وأعربت قيادة قوات التحالف عن ترحيبها باستمرار حالة التهدئة في إطار تطبيقها لخطة (إعادة الأمل) بما يسهم في الوصول إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن رقم ( 2216 ) .