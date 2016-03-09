استشهاد فلسطيني بالقدس الشرقية ومقتل عنصر بالمخابرات الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل عنصر في المخابرات الإسرائيلية، قرب حدود قطاع غزة، و في غضون ذلك، قتلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيًا وأصابت آخر في القدس الشرقية بزعم تنفيذهما هجومًا استهدف مستوطنين.

وأفادت “سكاي نيوز عربية” أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر تفاصيل مقتل العنصر الذي يعمل في جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك)، موضحة أنه قتل في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة أثناء تنفيذ نشاط لم تحدد طبيعته.

وفي القدس الشرقية المحتلة، أطلق شابان فلسطينيان النار نحو حافلة ركاب حافلة إسرائيلية في مستوطنة “راموت”، ولاذا بالفرار دون أن تسجيل إصابات.

وبحسب “سكاي نبوز” قتل أحد الشابين وأصيب الآخر أثناء تبادل إطلاق النار مع عناصر الشرطة الإسرائيلية بين باب العامود والباب الجديد في القدس القديمة.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم دام شهد تصعيدا في أعمال العنف، حيث قتلت الشرطة الإسرائيلية 4 فلسطينيين بينهم امرأة قالت إنهم نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات بالطعن.

وقتل سائح أميركي وأصيب 9 إسرائيليين بعد أن طعنهم فلسطيني بالرصاص في مدينة يافا، وقبل ذلك قتلت الشرطة الإسرائيلية سيدة فلسطينية تبلغ من العمر (51 عاما) في القدس القديمة بزعم محاولتها طعن جندي.

ومع هذه الحصيلة يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية منذ اندلاع الهبة الفلسطينية مطلع أكتوبر 2015 إلى 194 فلسطينيا، بينهم 44 طفلا، و 16 امرأة، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي المقابل، أسفرت الهجمات الفلسطينية عن مقتل 33 إسرائيليا وإصابة العشرات.

واندلعت أعمال العنف بعد تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس، وفي ظل ظروف اقتصادية مزرية يعيشها الفلسطينيون وانسداد أفق المفاوضات بين الجانبين.