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عمال النصر للبترول بالسويس يقررون سحب الثقة من اللجنة النقابية

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عمال النصر للبترول بالسويس يقررون سحب الثقة من اللجنة النقابية عمال النصر للبترول بالسويس يقررون سحب الثقة من اللجنة النقابية
قرر العاملون بشركة النصر للبترول بالسويس سحب الثقة من اللجنة الإدارية المعينة من أدارة نقابة شركة النصر للبترول بالسويس .

حيث قام المئات من العاملون بالشركة من تجميع توقيعات جماعية، من أجل المطالبة بسحب الثقة من الإدارة النقابية المتواجدة حاليا بشركة النصر للبترول، كما قاموا بتقديم استقالات جماعية من عضوية النقابة العامة للعاملين بالبترول

وأكد العمال في بيان لهم، أنهم سيقدمون طلب بالتوقيعات الجماعية لسحب الثقة من اللجنة الأدارية المعينة لأدارة نقابة شركة النصر للبترول بالسويس الي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اتحاد عمال .

وأتهم العمال في بيانهم، اللجنة الأدارية انها لا تقوم برعاية حقزق العمال بشركة النصر للبترول بالسويس ولا تدافع عن العمال وحقوقهم.

يذكر، أن عدد العاملين بشركة النصر للبترول بالسويس يصل الي 6 الف عامل وهي من أكبر شركات التكرير البترولية واعرقها في مصر.


>اسثتمارة سحب الثقة من اللجنة النقابية (1)

اسثتمارة سحب الثقة من اللجنة النقابية (2)

اسثتمارة سحب الثقة من اللجنة النقابية (3)

اسثتمارة سحب الثقة من اللجنة النقابية (4)


>- النصر للبترول: 114 مليون جنيه استثمارات مشروع إحلال وتجديد معمل التكرير

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مصر 365

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