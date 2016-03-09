"محافظة الغربية خالية من فيروس سى".. حملة قومية بجامعة طنطا

أعلن الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، بدء التنظيم لحملة قومية كبرى لمكافحة الفيروسات الكبدية، بالتعاون مع محافظة الغربية، بعنوان "محافظة الغربية خالية من فيروس سى".

جاء ذلك خلال افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية بالمستشفى التعليمى العالمي بالجامعة بمرافقة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

وأكد عبد الخالق، أن الجامعة تفتح أبوابها لخدمة أبنا المحافظة بجانب دورها التعليمي والبحثي، وموضحاً أنه سيتم تكوين فريق طبي متكامل من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للمساهمة في الفحص والتشخيص والعلاج طبقاً للجداول الزمنية المعدة مسبقاً لكل منطقة في المحافظة.

فيما قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن الحملة القومية لمكافحة فيروس سي، ستقوم بعمل مسح شامل لجميع المناطق بالمدن والقري بالمحافظة بعد حصر أعداد السكان في كل منطقة وقرية، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس المدينة والوحدات المحلية التابع لها القري بالمحافظة .

وأشار صقر إلى أنه خلال عمل الحملة سيتم تحويل الحالات الإيجابية الي مستشفيات التأمين الصحي والجامعة لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراءات لتلقي العلاج.

موضوعات متعلقة..

>محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان وحدات جديدة بالمستشفى التعليمى