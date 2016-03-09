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منظمة "أنقذوا الأطفال": ربع مليون طفل سورى يعيشون تحت الحصار

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منظمة "أنقذوا الأطفال": ربع مليون طفل سورى يعيشون تحت الحصار منظمة "أنقذوا الأطفال": ربع مليون طفل سورى يعيشون تحت الحصار

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" -منظمة مستقلة بريطانية- أن نحو 250 ألف طفل سورى يعيشون تحت الحصار فى سوريا، ويضطر الكثيرون منهم إلى أكل الحيوانات وأوراق الأشجار للبقاء على قيد الحياة.

وقالت المنظمة- فى تقرير الأربعاء حسبما أفادت هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) - أن "الأطفال وعائلاتهم يعيشون تحت الحصار فى مناطق فى سوريا، وهم محاطون بمجموعات مسلحة تستخدم الحصار كنوع من الأسلحة".

وذكر التقرير أن نحو ربع مليون طفل يعيشون تحت الحصار، مضيفا أن "هذه المناطق المحاصرة فى سوريا تحولت إلى سجون مفتوحة"، مؤكدا أن الأطفال يموتون بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
>وأضاف التقرير أن " الأطفال المقيمون فى مناطق محاصرة يعيشون فى حالة من الخوف الدائم وهم يعانون من تداعيات نفسية عميقة فى ظل استمرار الغارات الجوية والقصف".

يذكر أن سوريا تشهد نزاعات دامية منذ خمس سنوات تسبب فى مقتل أكثر من 270 ألف شخص ودمار هائل فى البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
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