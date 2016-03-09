السعودية تستعيد عريفا معتقلا لدى ميليشيات صالح فى اليمن

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أفادت فضائية "الحدث" فى خبر عاجل منذ قليل، بأن المملكة العربية السعودية استعادت عريفا معتقلا عند ميليشيات الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح باليمن وسلمت7 يمنيين بوساطة قبلية يمنية.>و جاء فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "أعلنت قيادة قوات التحالف أن شخصيات قبلية واجتماعية يمنية سعت لإيجاد حالة من التهدئة على الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات."

وأضاف البيان "كما تم استعادة المعتقل السعودى العريف (جابر أسعد الكعبي) وتسليم عدد سبعة أشخاص يمنيين تم القبض عليهم فى مناطق العمليات بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية وتعرب قيادة قوات التحالف عن ترحيبها باستمرار حالة التهدئة فى إطار تطبيقها لخطة (إعادة الأمل) بما يُسهم فى الوصول إلى حل سياسى برعاية الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن رقم ( 2216 )."



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