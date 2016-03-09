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اليوم.. «استئناف القاهرة» تصدر حكمها في رد ناجي شحاتة في «أحداث عنف المنشية»

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اليوم.. «استئناف القاهرة» تصدر حكمها في رد ناجي شحاتة في «أحداث عنف المنشية» اليوم.. «استئناف القاهرة» تصدر حكمها في رد ناجي شحاتة في «أحداث عنف المنشية»

المستشار ناجي شحاتة

تصدر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها في طلب رد المستشار محمد ناجى شحاتة، والمقدم من أحد المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث عنف المنشية”.

واستندت دعوى الرد على أن القاضى أعلن موقفًا عدائيًّا ضد المتهمين، وضد ثورة 25 يناير، وضد أى تيار معارض فى ، وذلك خلال لقاء مسجل له، وهو ما يجعله غير أهل لنظر القضية، ويفقده الحيدة لنظرها، وفقا لنص الدعوى.

ويواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية، وتقوم بترويع المواطنين، وتهديد أمنهم وسلامتهم، والتظاهر، والتحريض على العنف بمنطقة “المنشية” بمحافظة الجيزة.

 

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