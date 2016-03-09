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ضبط المتهمين بسرقة سيارة وبداخلها 22 شيشة و3 كراتين فحم بالحدائق

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ضبط المتهمين بسرقة سيارة وبداخلها 22 شيشة و3 كراتين فحم بالحدائق ضبط المتهمين بسرقة سيارة وبداخلها 22 شيشة و3 كراتين فحم بالحدائق
تمكن رجال مباحث حدائق القبة من كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة والاستيلاء على محتوياتها، وتبين أن عاطلين وراء الحادث، وتم ضبطهما أثناء بيع محتوياتها، واعترفا بسرقة السيارة عن طريق كسر الزجاج، وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الحدائق بلاغا من "سيد. م. أ" 42 سنة، صاحب شركة، باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه ماركة سوزوكى فان وسرقة 3 كراتين بداخلها 36 كيلو فحم و 22 شيشة ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى قيام شخصين بعرض المسروقات للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها، وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما وتبين أنهما "سيد. ع. ش" 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها قضية مخدرات، و"على. ت. ع" 21 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات.

وبمناقشتهما أقرا ببيع المسروقات لصالح "محمد. ف. م" 45 سنة، عاطل، (مسجل خطر سرقات) والسابق اتهامه فى 56 قضية آخرها مخدرات، وتم بإرشادهما ضبطه، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب كسر الزجاج، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365