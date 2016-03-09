ضبط بائع جندوفلى لترويجه المخدرات على السائحين بشرم الشيخ

تمكنت شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، وإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، من ضبط بائع متجول لترويجه لمخدر الهروين بشرم الشيخ.

بداية الواقعة عقب تلقى العميد أشرف يعقوب مدير إدارة شرطة سياحة جنوب سيناء إخطارا من العقيد إبراهيم الحديدى مفتش مباحث شرطة السياحة، بتلقى شرطة سياحة وآثار شرم الشيخ بورود معلومات سريعة عن قيام بائع متجول يبع الجندوفلى يروج للهروين على بعض السائحين.

أعد العقيد خالد المليجى مدير مباحث شرطة سياحة جنوب سيناء فريق بحث وتحرى، برئاسة المقدم وليد عابدين رئيس مباحث سياحة آثار شرم الشيخ، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم " فؤاد .ص " 25 سنة بائع متجول للجندفلى وبعض أنوع الأسماك وتردده على خليج نعمة وبعض شوارع الفنادق السياحيه وبيعه وترويجة المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد أبو زيد، والنقيبان بنديرى ومحمد سيف، رجال شرطة السياحة من ضبط المتهم أثناء تجوله بشارع السلطان قابوس بخليج نعمة وبحوزته مادة الهروين ومبلغ 850 جنيها وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه، وبالعرض على اللواء خالد مروان مساعد المدير العام للجنوب سيناء كلف بتحرير وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على المستشار عمر شاهين رئيس نيابة شرم الشيخ امر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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