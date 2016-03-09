أخبار عاجلة

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة 14 حالة تعدى فى كفر البطيخ وميت أبو غالب بدمياط

Google+ Print
إزالة 14 حالة تعدى فى كفر البطيخ وميت أبو غالب بدمياط إزالة 14 حالة تعدى فى كفر البطيخ وميت أبو غالب بدمياط
نفذت الوحدة المحلية بميت أبو غالب التابعة لمركز كفر سعد بدمياط حملة مكبرة لاإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية بالتنسيق مع جهاز الشرطة والزراعة وجهاز حماية الأراضى، حيث أزال رئيس المدينة عواد سلام 4 تشوينات وحفر فى الأراضى الزراعية بمساحة 500 متر 2 .

كما قاد هشام ناصف رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ حملة لإزالة عدد 10حالاتتعدى على الأرض الزراعية منها تنفيذ 8 قرارات إزالة وحالتين إزالة فورية بإجمالي 1206 متر بحضور مدير الإدارة الهندسية ورئيس قرية البساتين، ضمن إطار حملات الإزالة المشددة التي وجهها الدكتور المحافظ لاإزالة كافة أنواع التعديات على الأرض الزراعية.

محافظ دمياط يشكل لجنة لمتابعة مشكلة أرض أملاك دولة أخذت بوضع اليد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365