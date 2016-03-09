إزالة 14 حالة تعدى فى كفر البطيخ وميت أبو غالب بدمياط

نفذت الوحدة المحلية بميت أبو غالب التابعة لمركز كفر سعد بدمياط حملة مكبرة لاإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية بالتنسيق مع جهاز الشرطة والزراعة وجهاز حماية الأراضى، حيث أزال رئيس المدينة عواد سلام 4 تشوينات وحفر فى الأراضى الزراعية بمساحة 500 متر 2 .

كما قاد هشام ناصف رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ حملة لإزالة عدد 10حالاتتعدى على الأرض الزراعية منها تنفيذ 8 قرارات إزالة وحالتين إزالة فورية بإجمالي 1206 متر بحضور مدير الإدارة الهندسية ورئيس قرية البساتين، ضمن إطار حملات الإزالة المشددة التي وجهها الدكتور المحافظ لاإزالة كافة أنواع التعديات على الأرض الزراعية.

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