أخبار عاجلة

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يعلن نقل مستشفى ساقلته المركزى لمبنى الحضرى الصحى

Google+ Print
محافظ سوهاج يعلن نقل مستشفى ساقلته المركزى لمبنى الحضرى الصحى محافظ سوهاج يعلن نقل مستشفى ساقلته المركزى لمبنى الحضرى الصحى
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج أنه سيتم نقل مستشفى ساقلتة المركزي إلى مبنى الحضرى الصحي خلال الأيام المقبلة، حيث سيتسلم المقاول المبنى الحالى لمستشفى ساقلتة المركزي للبدء في إعادة تطويرها .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ لمركز ومدينة ساقلتة حيث بدأها بإفتتاح مدرسة تكنولوجي سكول الخاصة بمدينة ساقلتة ورافقه المحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة و زكريا حسان عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة ساقلتة ، ووكلاء وزارات الصحة والزراعة والتموين والشباب والرياضة والتربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

كما كلف المحافظ السكرتير العام بنقل إدارة ساقلتة التعليمية من مقرها الحالي إلي المقر الجديد ، وقام االمحافظ بجولة تفقدية داخل مستشفي ساقلتة المركزي والمركز الحضري الصحي وأشاد بمجموعة العمل الموجودة بالمركز وخاصة مديرة المركز الدكتورة شيماء عادل ابو سداح .

وكلف المحافظ ، وكيل وزارة الصحة بضرورة عمل قسم الأشعة بالمركز الحضاري لخدمة المترددين من المرضي بمستشفي ساقلتة المركزي والاستفادة من جميع الاجهزة والتجهيزات الموجودة بالمبني .
>وخلال تفقد للصيدلية الموجودة بالمركز كلف القيادات الصحية بتوفير الأدوية اللازمة والتي تحتاج إليها الصيدليات بالمستشفيات العامة والمركزية ، لتوفير خدمة صحية جيدة للمواطن السوهاجى.

كما تفقد أيضا المبني الحالي بإدارة الدفاع المدني والحريق بساقلتة وكلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة والسكرتير العام برفع كفاءة المبني الحالي مع توفير دورات مياه حضارية لخدمة الأفراد والقوات الموجودة بالإدارة .

وخلال افتتاحه لمدرسة تكنولوجي سكول الخاصة ناشد القائمين علي العملية التعليمية بساقلتة بتوفير مكان حضاري لنقل الإدارة التعليمية بساقلتة والتي تقع بجزء من مدرسة ساقلتة للتعليم الأساسي واقسامها متفرقه علي عدد من المباني مما يجدون صعوبة في إنهاء إجراءاتهم من الادارة التعليمية وعلي الفور استجاب الاسيد المحافظ لطلب الأهالي والقائمين علي العملية التعليمية.

وأكد فى كلمة له أن التعليم الخاص يمثل ركن هام من أركان العملية التعليمية حيث يخلق جو من المنافسة بين التعليم الحكومي والخاص والدولة تسعي لانشاء العديد من المدارس الحكومية بهدف تقليل الكثافة داخل الفصصول والارتقاء بالمستوى التعليمى من مبانى وتجهيزات حديثة لخدمة المنظومة التعليمية.

موضوعات متعلقة..
>محافظ سوهاج يعلن فوز 3 أمهات مثاليات وأب مثالى بالمحافظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365