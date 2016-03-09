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قائد عسكرى أمريكى:التحالف الدولى لديه استراتيجية لعزل مدينة الرقة السورية

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قائد عسكرى أمريكى:التحالف الدولى لديه استراتيجية لعزل مدينة الرقة السورية قائد عسكرى أمريكى:التحالف الدولى لديه استراتيجية لعزل مدينة الرقة السورية

كشف قائد العمليات الخاصة فى الجيش الأمريكى جوزيف فوتل أن لدى التحالف الدولى استراتيجية تقوم على عزل مدينة الرقة بسوريا التى يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الأربعاء، عن فوتل قوله خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكى، "لدينا استراتيجية للذهاب إلى الرقة، ولكن لم نخطط لاستعادة المدينة ولا للسيطرة عليها".

وكان قائد القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط لويد أوستن قد صرح فى وقت سابق بأن هدف التحالف تجنيد المزيد من العرب والتركمان لمواجهة تنظيم داعش.

ويعتمد التحالف الدولى فى عملياته البرية ضد داعش على قوات سورية الديمقراطية وهو تحالف من الجماعات المحلية التى تسيطر عليها الميليشيات الكردية.
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