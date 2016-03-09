وزير التموين: لائحة جديدة للمخابز البلدية المدعمة تشمل إلغاء عقوبات الحبس والغلق

اتفق الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات والشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة مخابز القاهرة ورابطة مطاحن القطاع الخاص، على إقرار لائحة جديدة بشأن الإجراءات والتدابير التى يتم اتباعها بنظام العمل بمنظومة الخبز الجديدة للمخابز البلدية المدعمة البالغ عددها حوالى 26 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، من أبرز ملامحها إلغاء عقوبات الحبس وعقوبات غلق المخابز فى حالة المخالفات واستبدالهما بالغرامات المالية والعمل على ضمان حصول المواطنين على خبز مطابق للمواصفات، يأتى هذا فى إطار تحقيق مصلحة المواطن واستجابة لمطالب أصحاب المخابز البلدية الشرفاء .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية وعطيه حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة وحسين بودى رئيس رابطة مطاحن القطاع الخاص وعبد الغفار السلامونى نائب غرفة صناعة الحبوب وحضره عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وحمدى علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وشريف الشاذلى وكريم الفقى المستشارين القانونين للوزارة ورشا حمدى ودينا حامد ووائل عباس وأحمد كمال وكريم جمعه معاونى وزير التموين.

وأكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى بيان له اليوم، أن اللائحة الجديدة جاءت بعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلى المخابز والمطاحن، لتحقيق الصالح العام حيث من أبرز ملامحها أيضا توقيع غرامات مالية فى مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن والتوقف عن العمل بدون أذن رسمى وغيرها من المخالفات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تقسيط الغرامات السابقة على أصحاب المخابز على 6 أشهر، مع مخاطبة وزارة التنمية الإدارية للتشديد على شركات الكروت الذكية التابعة لها بسرعة صيانة الماكينات دوريا .



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