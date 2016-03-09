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القوى العاملة: حل مشكلة حوافز سائقى ومحصلى نقل الركاب بالإسكندرية

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القوى العاملة: حل مشكلة حوافز سائقى ومحصلى نقل الركاب بالإسكندرية القوى العاملة: حل مشكلة حوافز سائقى ومحصلى نقل الركاب بالإسكندرية
كلف جمال سرور وزير القوى العاملة، محمد قنديل مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بمتابعة فض إضراب 360 سائقا ومحصلا بالهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية من إجمالى 7600 عامل، بسبب الحدود الدنيا للحوافز المقررة على نسبة الإيرادات.

وأشار سرور فى بيان له اليوم، إلى أنه تم الاتفاق على فض الإضراب، واستئناف العمل، وبحث مطالبهم المشروعة، بحضور ممثل من المحافظة والمعنيين بهذا الشأن، وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء مهندس خالد إبراهيم عليوة، قرارا بتخفض النسبة التى تخصم من السائق والمحصل للوردية الصباحية من الإيراد من 15% إلى 5%، ومن 20% إلى 10% للوردية المسائية، وذلك من أول فبراير 2016.

كما قرر رئيس مجلس الإدارة إلغاء باقى نسبة الحدود الدنيا للورديتين الصباحية والمسائية من أول يوليو المقبل، ويتم محاسبة جمهور الركاب بنظام المسافات على أساس 50% من قيمة التذكرة لنصف المسافة، مع مراعاة مداخل ومخارج النهايات للخطوط طبقا لجداول المسافات، وذلك تحفيزا للسائقين والمحصلين بقطاع حركة السيارات .

ومن جانبه قال محمد قنديل مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إن ممثلى السائقين والمحصلين ارتضوا بهذا القرار، وتم الانتظام فى العمل، والأمور مستقرة بالهيئة ولا توجد أى مشاكل.

وقد وجه الوزير الشكر والتقدير للسائقين والمحصلين على استجابتها لجهود التسوية الودية فى جو من الحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على طرفى العملية الإنتاجية.

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