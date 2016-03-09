شيرين عبد الوهاب في رسالة جديدة لجمهورها بعد عودتها

في أول رسالة رسمية إلى جمهورها، منذ الإعلان عن اعتزالها وعودتها للغناء، كتبت المطربة شيرين عبد الوهاب على حسابها الرسمي على فيس بوك: "أحيانا بنتعرض لضغوط أكبر من طاقتنا، الفترة اللي فاتت كانت صعبة عليا جداً لظروف شخصية وضغط شغل لفترة طويلة وهجوم إعلامي غير مبرر وإحساسي بإنشغالي في العمل وتأثيرة على بناتي وأسرتي".

وأكملت: "عارفة إن الخبر كان صادم للكاره والمحب ليا بس أنا كنت حاسة انه الابتعاد هو الحل في اللحظة دي، لحظة حسيت فيها بتعب حد من عيلتي، وحسيت إن الدنيا مش مستاهلة وإن كل لحظة بعيدة عن اللي بحبهم هي لحظة ضايعة من عمري".

وأَضافت شيرين قائلة: "أسفة على القلق اللي سببتهولكم، بس صدقوني، مشاعركم هي اللي خلتني أراجع نفسي وحبكم هو إللي حسسني إن صوتي مش ملكي وإن الفن ملوش علاقة بضغوطات عليا، أما عن رجوعي، فأنا برتب بس بعض الحاجات وبعمل ترتيبات".

وأنهت شيرين كلامها قائلة: " أحب أشكر كل من ساعدني إني أتخطى محنتي من جمهوري وفنانين واعلام مصري وعربي نزيه لا يفبرك ولا يشمت و لا يشخصن الأمور أو يستنتج سيناريوهات،هابعد لفترة أجازه مع عيلتي وبعدها إن شاء لله أعود تاني للعمل،مرة أخرى، شكرا لمن ساندني، وسامحت من ضايقني".

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