أخبار عاجلة

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شيرين عبد الوهاب في رسالة جديدة لجمهورها بعد عودتها

Google+ Print

الأربعاء 09-03-2016 04:33

في أول رسالة رسمية إلى جمهورها، منذ الإعلان عن اعتزالها وعودتها للغناء، كتبت المطربة شيرين عبد الوهاب على حسابها الرسمي على فيس بوك: "أحيانا بنتعرض لضغوط أكبر من طاقتنا، الفترة اللي فاتت كانت صعبة عليا جداً لظروف شخصية وضغط شغل لفترة طويلة وهجوم إعلامي غير مبرر وإحساسي بإنشغالي في العمل وتأثيرة على بناتي وأسرتي".
وأكملت: "عارفة إن الخبر كان صادم للكاره والمحب ليا بس أنا كنت حاسة انه الابتعاد هو الحل في اللحظة دي، لحظة حسيت فيها بتعب حد من عيلتي، وحسيت إن الدنيا مش مستاهلة وإن كل لحظة بعيدة عن اللي بحبهم هي لحظة ضايعة من عمري".
وأَضافت قائلة: "أسفة على القلق اللي سببتهولكم، بس صدقوني، مشاعركم هي اللي خلتني أراجع نفسي وحبكم هو إللي حسسني إن صوتي مش ملكي وإن الفن ملوش علاقة بضغوطات عليا، أما عن رجوعي، فأنا برتب بس بعض الحاجات وبعمل ترتيبات".
وأنهت شيرين كلامها قائلة: " أحب أشكر كل من ساعدني إني أتخطى محنتي من جمهوري وفنانين واعلام مصري وعربي نزيه لا يفبرك ولا يشمت و لا يشخصن الأمور أو يستنتج سيناريوهات،هابعد لفترة أجازه مع عيلتي وبعدها إن شاء لله أعود تاني للعمل،مرة أخرى، شكرا لمن ساندني، وسامحت من ضايقني".

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»