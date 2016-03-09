يارا و ديانا حداد وميريام فارس في مهرجان موازين 2016

أعلنت جمعية مغرب الثقافات عن عودة النجمات ديانا حداد ويارا وميريام فارس لإحياء النسخة الخامسة عشرة من مهرجان موازين، الذي ستحتضنه العاصمة الرباط ما بين 20 و 28 مايو 2016.

وكشفت الجمعية المذكورة في بيان لها أنّ الفنانة ديانا حداد ستحيي حفل افتتاح المهرجان على منصة النهضة يوم الجمعة 20 مايو .

كما ستحيي الفنانة ميريام فارس سهرتها المميزة على منصة النهضة يوم الأحد 22 مايو. و ستعتلي نفس المنصة الفنانة يارا يوم الثلاثاء 24 مايو، حيث سيكون لها موعد مع عشاقها، الذين انتظروا عودتها لمهرجان موازين.

يُشار إلى أنّ إدارة مهرجان موازين أعلنت في بيان سابق عن سهرة مميزة سيحييها القيصر كاظم الساهر يوم الافتتاح على مسرح محمد الخامس بالرباط.

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